Хотів сфотографуватися: в Одесі госпіталізовано юнака, який дістав ураження електрострумом на даху поїзда
22:58, 21 травня 2018Інциденти
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18-річного юнака госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри, його прооперували.
Молодий чоловік виліз на дах поїзда, щоб сфотографуватися / фото УНІАН
В Одесі госпіталізовано юнака, який дістав ураження електрострумом на даху поїзда.
Як повідомили УНІАН у прес-службі регіонально філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», НП сталася 20 травня на станції Одеса-Східна.
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Зокрема, 18-річного юнака госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри. Його прооперували.
За попередніми даними, молодий чоловік виліз на дах поїзда, щоб сфотографуватися.
Проводиться відповідна перевірка. Встановлюються обставини події.
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