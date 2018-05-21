Хотів сфотографуватися: в Одесі госпіталізовано юнака, який дістав ураження електрострумом на даху поїзда

18-річного юнака госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри, його прооперували.

В Одесі госпіталізовано юнака, який дістав ураження електрострумом на даху поїзда.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регіонально філії «Одеська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», НП сталася 20 травня на станції Одеса-Східна.

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Зокрема, 18-річного юнака госпіталізовано з опіками приблизно 50% поверхні шкіри. Його прооперували.

За попередніми даними, молодий чоловік виліз на дах поїзда, щоб сфотографуватися.

Проводиться відповідна перевірка. Встановлюються обставини події.