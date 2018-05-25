"Шавка бродяча": у Києві на пляжі бабуся з палицею накинулася на дівчат (відео)

Після кількох ударів палицею одна з дівчат не витримала й облила літню жінку з пляшки.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

В Оболонському районі Києва на пляжі бабуся з палицею накинулася на двох молодих дівчат.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував користувач Антон Ковалишин.

Читайте такожУ Дніпрі невідомі напали на журналіста

Судячи із запису, літню жінку обурило куріння дівчат на пляжі, тому вона вирішила їх вигнати. Стареньку підтримали інші жінки-відпочивальниці - вони почали ображати дівчат: "Шавка бродяча. П**ститутка".

Як повідомляв УНІАН, один з патрульних під час спроби затримання дівчини-порушниці на авто в Ржищеві Київської області хотів розбити скло автоматом, але зброя залишилася в машині водійки-втікачки, впавши на заднє сидіння.