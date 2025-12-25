Захарова заявила, що Європа намагається перешкодити врегулюванню війни.

Москва бачить повільний, але стійкий прогрес у мирних переговорах зі США щодо України. Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пише Reuters.

"У переговорному процесі щодо врегулювання конфлікту в Україні, я маю на увазі в переговорному процесі зі США, спостерігається повільний, але стійкий прогрес", - сказала вона.

За словами Захарової, західноєвропейські країни нібито намагаються "торпедувати прогрес". Вона заявила, що США повинні протидіяти таким крокам.

"Європа і не думає ні про який мир в Україні, продовжуючи ескалацію", - додала Захарова.

Також, за її словами, документ, яким РФ підтвердить відсутність намірів нападати на країни НАТО, може бути предметом переговорів.

Крім того, прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков зазначив, що Кремль аналізує проєкт мирного плану, який привіз до Москви спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв зі США.

Росія, найімовірніше, відхилить новий мирний план

Раніше в The New York Times писали, що малоймовірним є те, що Москва прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

Журналісти нагадали, що протягом останніх двох років Путін послідовно наполягав на двох основних пунктах: Україна має вивести свої війська з решти частини Донецької та Луганської областей, а членство в НАТО для країни має бути виключено.

Повномасштабне вторгнення в Україну дорого обійшлося як російській економіці, так і армії РФ. Проте, Кремль, схоже, як і раніше, вважає, що може отримати більше, продовжуючи війну.

