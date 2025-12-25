В Ірландії прокоментували інцидент з дронами під час візиту Зеленського

На початку грудня літак Зеленського поблизу аеропорта Дубліна супроводжували чотири невідомі військові безпілотники.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив журналістам, що не вважає провалом спецслужб країни інцидент на початку грудня з дронами, які були виявлені поблизу Дубліна після прибуття президента України Володимира Зеленського, повідомляє The Journal.

Видання зазначає, що в країні наразі працюють дві розвідувальні служби. Тому вони поцікавилися, чи був цей інцидент, на думку Мартіна, їхнім провалом.

"Я думаю, що це випускається з уваги, і навколо питань безпеки постійно багато галасу, і завжди є спроби зобразити Ірландію як якусь безнадійну країну. Я вважаю, що наша розвідувальна служба працює добре, має дуже хороші відносини по всьому світу і дуже корисна в певних ситуаціях", - відповів він.

Прем'єр Ірландії додав, що бачив, як працює розвідка його країни й тепер, коли він збирається їхати на європейські зустрічі, він більше проінформований щодо того, що відбувається.

Інцидент з дронами в Ірландії: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що літак президента України Володимира Зеленського переслідували чотири безпілотники військового типу перед приземленням в аеропорту Дубліна. Вони порушили заборону на польоти і слідували тією самою траєкторією, що й літак Зеленського. До цього часу невідомо, чи злетіли дрони з суші або ж їх запускали з непоміченого корабля. Відомо, що після цього випадку дрони також кружляли над кораблем ірландських ВМС "LÉ William Butler Yeats", який був таємно розгорнутий в Ірландському морі перед візитом президента України.

Також ми писали, що сенатор Ірландії, капітан армії у відставці Том Клонан назвав свою країну "найслабшою в питаннях безпеки, оборони та розвідки". Він зазначив, що Дублін не має ані сучасних датчиків, необхідних для виявлення загроз, ані зброї, щоб їх зупинити. Тому, на думку Клонана, ця ситуація робить Ірландію "провокативно слабкою". Аналітики зазначають, що особливо вразливою є мережа підводних кабелів і газопроводів у водах навколо Ірландії. За даними, три чверті найважливіших трансатлантичних кабелів проходять через або поруч із кордонами Ірландії.

