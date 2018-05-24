З'явилися нові подробиці епічної погоні копів за дівчиною у Ржищеві (відео)
18:37, 24 травня 2018Інциденти
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Як можна побачити на відео, автомат патрульного "полетів" на заднє сидіння авто дівчини-втікача.
Поліцейський завзято кидався під колеса авто, втративши автомат / Скріншот facebook.com/vlad.lebedinets
Один з патрульних під час спроби затримання дівчини-порушниці на авто в Ржищеві Київської області хотів розбити скло автоматом, але зброя залишилася в машині водія-втікачки, впавши на заднє сидіння.
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Раніше повідомлялося, що патрульна поліція застосувала вогнепальну зброю при затриманні підозрілого автомобіля в Ржищеві Київської області - дівчина почала їздити навколо копів, але не зупинялася.
Пізніше стало відомо, що дівчина за кермом ВАЗ-21099, яку зі стріляниною змушені були зупиняти патрульні поліцейські, перебувала в стані наркотичного сп'яніння.
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