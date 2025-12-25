Безкоштовні кілометри від 'Укрзалізниці': названо найпопулярніші маршрути

Українці активно користуються безкоштовними кілометрами від "Укрзалізниці". У рамках програми вже продано 40 тисяч квитків.
"Уже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною", - йдеться в повідомленні міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.
При цьому найпопулярнішими маршрутами стали:
- Фастів - Конотоп;
- Одеса - Запоріжжя;
- Київ/Жмеринка - Шостка;
- Запоріжжя - Львів;
- Суми - Рахів.
Наразі скористатися безоплатними кілометрами від "Укрзалізниці" можна в непікові періоди. Програма зосереджена наразі на маршрутах у прифронтові громади.
"Надалі цю підтримку плануємо розширювати на всю країну. У періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць", - ідеться в повідомленні.
Безкоштовні кілометри від "Укрзалізниці" - головні новини
Згідно з новою програмою УЗ-3000 від "Укрзалізниці", кожен українець зможе безоплатно проїхати залізничними коліями 3 тисячі кілометрів у межах країни. Однак доступними будуть такі поїздки лише в період низької мобільності, коли вагони їдуть напівпорожніми. На певні види квитків ця програма не поширюється.
Програма УЗ-3000 запрацювала 1 грудня і реалізовуватиметься протягом чотирьох місяців - у період низького попиту на "Укрзалізницю".