Безкоштовні кілометри від 'Укрзалізниці': названо найпопулярніші маршрути

Програму надалі планують розшрити на всю країну.

Українці активно користуються безкоштовними кілометрами від "Укрзалізниці". У рамках програми вже продано 40 тисяч квитків.

"Уже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою "3000 км Україною", - йдеться в повідомленні міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

При цьому найпопулярнішими маршрутами стали:

Фастів - Конотоп;

Одеса - Запоріжжя;

Київ/Жмеринка - Шостка;

Запоріжжя - Львів;

Суми - Рахів.

Наразі скористатися безоплатними кілометрами від "Укрзалізниці" можна в непікові періоди. Програма зосереджена наразі на маршрутах у прифронтові громади.

"Надалі цю підтримку плануємо розширювати на всю країну. У періоди поза гарячим сезоном "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць на місяць", - ідеться в повідомленні.

Згідно з новою програмою УЗ-3000 від "Укрзалізниці", кожен українець зможе безоплатно проїхати залізничними коліями 3 тисячі кілометрів у межах країни. Однак доступними будуть такі поїздки лише в період низької мобільності, коли вагони їдуть напівпорожніми. На певні види квитків ця програма не поширюється.

Програма УЗ-3000 запрацювала 1 грудня і реалізовуватиметься протягом чотирьох місяців - у період низького попиту на "Укрзалізницю".

