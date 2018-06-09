Проти затриманого порушено кримінальне провадження.

В Одесі затримано студента, який «замінував» відділ поліції.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, сьогодні вночі на спецлінію «102» надійшов дзвінок від невідомого, який повідомив, що будівлю відділу поліції в Приморському районі міста заміновано.

В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів співробітники Приморського відділу поліції встановили і затримали псевдомінера.

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«Він виявився 19-річним студентом одного з місцевих навчальних закладів. Хлопець пояснив, що таким чином під дією спиртного вирішив похвалитися перед компанією товаришів», - повідомили в главку.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.