Український дрон вполював реактивний 'Шахед' із ракетою Р-60 (відео)

Це вже третій підтверджений випадок застосування дрона з ракетою Р-60 російськими окупантами.

Українські військові збили реактивний "Шахед", який окупаційні війська РФ оснастили ракетою класу "повітря-повітря" Р-60. Зробити це вдалося за допомогою дрона-перехоплювача STING.

Кадри ураження ворожого дрона оприлюднила компанія "Дикі шершні". Ціль перехопили бійці 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку Сухопутних військ.

"Ворог дедалі частіше використовує БпЛА як універсальну платформу для різних задач. Однак бійці 1020 ЗРАП завадили цьому, відпрацювавши перехоплювачем STING", – йдеться в повідомленні.

Як розповідає українське видання "Мілітарний", удар дрона припав на хвостову частину ракети, яку ворог прикріпив до "Шахеда". Саме там в Р-60 знаходяться турбогенератор, газогенератор та маршовий двигун ПРД-259.

"Ураження могло спричинити детонацію твердого палива, або, щонайменше, вивести Р-60 з ладу", – пишуть автори.

Зазначається, що це вже третій підтверджений епізод застосування окупантами дрона з ракетою Р-60. Раніше про такі випадки повідомляли 1 грудня та 14 січня. У епізоді 14 січня ракета мала жодних слідів ураження. Імовірно, удар припав на сам безпілотник.

Ворожі "Шахеди" створюють мережі в небі над Україною, що дозволяє їм повністю передавати сигнал "Шахеда" до оператора і керувати ним у режимі FPV дрона. Як розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, ця модернізація підвищила ефективність російських дронів.

Крім того, вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Starlink. Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що раніше такі термінали виявляли лише на дронах "Молнія". За його словами, лише питання часу, коли ворог почне кріпити їх і на "Шахеди".

