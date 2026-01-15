Графіки відключень на п'ятницю: хто і скільки буде сидіти без світла

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У пʼятницю, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинний відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Там також зазначили, що час та обсяг застосування відключень за адресою споживача можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Крім того, в "Укренерго" закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Ситуація в енергосистемі - останні новини

Як писав УНІАН, в ніч проти 13 січня росія масовано атакувала українську енергосистему, зокрема найбільше дісталося Києву. Через наслідки атаки у столиці та частині області було запроваджено аварійні відключення. Пізніше стало відомо, що ТЕЦ-5 у Києві повністю зупинилася, і ТЕЦ-6 - частково.

Енергетичний експерт, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 навряд чи запрацюють на повну потужність щонайменше до кінця поточного опалювального сезону.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що наразі Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни Росії на Україну.

