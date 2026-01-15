Найважча зима за 20 років: уряд ухвалив ряд важливих рішень для порятунку енергетики

Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму.

Уряд для стабілізації енергосистеми під час найважчої зими та масованих російських обстрілів запроваджує комплекс надзвичайних заходів, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці Уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків", - зазначила Свириденко.

Управління та координація

За її словами, перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль призначений керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Так, уряд запустив постійно діючі штаби на загальнодержавному рівні та окремий для міста Києва та Київської області. Вони цілодобово координуватимуть дії енергетиків, комунальних служб, ДСНС, органів місцевої влади та центральних органів виконавчої влади.

Комендантська година

Очільниця уряду відмітила, що на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години.

Під час дії комендантської години громадянам буде дозволено:

без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок (до зазначених місць не належать розважальні заклади);

користуватися приватним транспортом.

Зазначається, що Сили безпеки й оборони забезпечать контроль і громадський порядок.

Освіта

У столиці Міносвіти і КМДА мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого 2026 року. Рішення не поширюється на дитячі садки.

Також МОН разом з ОВА мають визначити необхідність для усіх закладів освіти тимчасово перейти з очного навчання на дистанційне або продовжити чи запровадити зимові канікули до 1 лютого 2026 року залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Збільшення імпорту електроенергії

Крім того, уряд створює можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії для державних компаній і для бізнесу.

"Пункти незламності"

Свириденко зазначила, що впродовж доби буде розгорнуто додаткові "пункти незламності" на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації. На цей період також організовується харчування в цих пунктах.

Зараз по всій країні розгорнуто понад 10 тисяч пунктів, з них понад 1 200 знаходяться у Києві.

Резервна генерація та підключення

Міненерго, Мінрозвитку та Держенергонагляд отримали доручення максимально спростити підключення когенераційних установок, модульних котелень, газотурбінних і газопоршневих установок для нарощення розподіленої генерації.

Резервне живлення та генератори

Мінрозвитку, Міненерго, МВС, ДСНС та військові адміністрації протягом доби аналізують потребу в генераторах та іншому резервному обладнанні в розрізі регіонів.

"Обладнання має бути оперативно перерозподілене туди, де воно потрібне найбільше – для забезпечення роботи обʼєктів життєзабезпечення", - зазначила Свириденко.

Заживлення житлових будинків Києва і Київської області

У столиці та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;

окремо – будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.

Будинки з електроопаленням

Уряд планує віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.

Раціональне споживання електроенергії

Усі обласні військові адміністрації та Київська міська військова адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

"Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль", - додала очільниця уряду.

Ситуація в енергосистемі - головні новини

Як писав УНІАН, у січні цього року Росія посилила обстріли енергетичної інфраструктури Києва. 9 січня росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Через що тимчасово без тепла опинилася половина Києва. Близько 400 будинків у столиці залишалися без опалення.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що наразі Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни Росії на Україну.

Газета The New York Times писала, що цієї зими російські удари по енергетичній інфраструктурі Києва стали найруйнівнішими за весь час війни. Росія змінила стратегію й зосередився на ізоляції та знищенні енергозабезпечення Києва, Одеси та Дніпра.

