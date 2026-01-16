Голова МВФ розповіла, коли відправить на затвердження програму фінансування України

Об'єм коштів за програмою передбачений на рівні 8,1 мільярда доларів.

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, яка у четвер несподівано прибула до Києва, розповіла Reuters про деталі виділення нової програми кредитування України. Вона уточнила, що найближчими тижнями планує надіслати цю програму об’ємом 8,1 мільярда доларів на затвердження раді директорів Фонду.

Георгієва заявила, що програма допоможе вивільнити кошти з інших установ для України.

У Києві вона вшанувала пам'ять загиблих солдатів, відвідавши Стіну пам’яті поблизу Михайлівського собору. Також вона оглянула енергетичну інфраструктуру, постраждалу від російських ударів.

Георгієва сказала, що ситуація в Україні явно погіршилася з моменту підписання офіційними особами попередньої кредитної угоди в листопаді, але суть вимог програми залишиться незмінною.

Візит голови МВФ до Києва

Нагадаємо, що напередодні Георгієва прибула до України - вперше з 2023 року. Про її візит не оголошували завчасно з міркувань безпеки. У Києві вона провела ряд зустрічей з українськими посадовцями, включаючи президента Володимира Зеленського.

Додамо, що програма фінансування України на суму 8,1 мільярд доларів залежить від низки дій, включаючи прийняття бюджету і зміцнення гарантій фінансування з боку донорів.

