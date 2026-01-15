Удар по заводу БпЛА у Таганрозі: аналітики встановили, що зруйновано

На супутникових знімках поганої якості зафіксовано влучання у головний цех.

Український ракетний удар 13 січня зруйнував головний цех російського заводу "Атлант Аеро" в місті Таганрог Ростовської області. Про це повідомили аналітики проєкту Dnipro Osint, проаналізувавши супутникові знімки.

Підприємство спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів "Молнія".

На супутникових знімках поганої якості зафіксовано влучання у головний цех та допоміжні споруди заводу. Раніше на кадрах було видно пожежу всередині цеху.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Сили оборони України завдали удару по заводу з виробництва дронів "Атлант Аеро". В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа", - заявили в СБУ.

"Атлант Аеро" займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також складових частин для БпЛА "Оріон" для окупаційної армії.

Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності загарбників щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників.

На думку експертів, подібні удари по цьому підприємству можуть повторитися. Оскільки сам факт ураження означає, що Україна має верифіковану інформацію та засоби, які дозволяють дістати до цих обʼєктів.

