В Ісландії обурені через жарт кандидата у посли від США, який вже назвав себе губернатором

Він вже вибачився за невдалий жарт та пояснив, що таким чином намагався підтримати розмову.

Ісландці обурені жартом кандидата у посли Ісландії від США про те, що Ісландія має стати 52-м штатом Америки. Як пише The Guardian, тисячі людей підписали петицію, в якій висловили обурення словами можливого посла.

Посадовці розповіли журналістам, що чули від Біллі Лонга, кандидата на посаду посла в Ісландії, жарт, що "Ісландія стане 52-м штатом, а він буде губернатором".

Це він говорив у неформальному спілкуванні перед зустрічю високопосадовців Гренландії та Данії з представниками США, де мали обговорюватися наміри президента США Дональда Трампа захопити Гренландію.

Відео дня

Міністерство закордонних справ Ісландії повідомило, що звернулося до посольства США за роз'ясненнями. Ісландці створили петицію до міністерки закордонних справ Ісландії Катрін Гуннарсдоттір відхилити кандидатуру Лонга. Там йдеться про те, що слова Біллі Лонга, можливо, й були сказані жартома. "Тим не менш, вони образливі для Ісландії та ісландського народу, якому довелося боротися за свою свободу і який завжди був другом Сполучених Штатів", – йдеться в петиції.

Пізніше Лонг вибачився за свої слова. Він казав, що коментарі були зроблені жартома, оскільки "інші жартували про Джеффа Лендрі, спеціального посланника Трампа з питань Гренландії".

"У цьому не було нічого серйозного, я був з людьми, з якими не зустрічався три роки, і вони жартували про те, що Джефф Лендрі – губернатор Гренландії, і вони почали жартувати наді мною, і якщо хтось образився на це, то я перепрошую", – цитує видання слова Лонга.

Він наголосив, щ охоче продовжити працювати в Ісландії.

Однак, у Ісландіі кажуть, що його жарт не був смішним, і що слова представників команди Трампа треба сприймати всерйоз. Адже, на думку депутат парламенту Ісландії Зігмара Гудмундссона, "аргументи щодо безпеки, які американці наводять щодо Гренландії, також стосуються Ісландії". Йдеться про розташування цих двох островів.

Як Трамп планує захопити Гренландію

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наголошує, що острівне розташування Гренландії посилить оборону США. Мовляв, якщо американці встановлять там системи ППО, то зможуть свормувати систему "Золотий купол". На його думку, це потребує входження Гренландії в склад США. Однак аналітики кажуть, такі пояснення ігнорують вже наявні можливості для розміщення американських військ в Гренландії.

Водночас Королівство Данія, як і раніше, вважає, що довгострокова безпека Гренландії може бути забезпечена з існуючою системою. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен розповів, що сторони сформують робочу групу для пошуку можливостей врегулювати питання.

Вас також можуть зацікавити новини: