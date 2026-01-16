Наскільки велику роль зараз відіграє Іран у війні РФ проти України: аналіз ЗМІ

Починаючи з 2022 рок Іран надіслав до Росії великі партії боєприпасів, снарядів і дронів.

Протягом останніх років Іран був одним з основних постачальником військового обладнання до Росії – особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомили RFE/RL (Радіо Свобода) експерти, наразі ця підтримка не відіграє ключової ролі у військових діях Москви. Видання Bloomberg кілька днів тому писало, що сз жовтня 2021 року обсяг продажів іранських ракет Росії склав 2,7 млрд доларів. Мова про ракети протиповітряної оборони та балістичні ракети.

Примітно, що Москва не оприлюднює обсяги торгівлі з Іраном. Тегеран же наполегливо заперечує постачання будь-якої продукції до Росії. Хоча є докази, які свідчать про протилежне. В тому числі – широке використання Росією іранських ударних дронів Shahed у перші місяці російсько-української війни. Проте зараз обсяги співпраці, схоже, зменшилися, вважають автори матеріалу.

Відео дня

Іранські дрони у війні РФ проти України

Керівниця програми "Євразія" в Центрі досліджень нерозповсюдження зброї імені Джеймса Мартіна Ганна Нотте розповіла, що іранські дрони все ще постачаються в Росію – принаймні до минулого року країна-агресорка отримувала новіші моделі безпілотників. Проте, на її думку, пік поставок оборонної продукції Ірану до росії давно минув. .

Схожу думку висловив у коментарі "Настоящему времени" Руслан Сулейманов, аналітик Центру нових євразійських стратегій:

"Росія вже не така залежна від іранської зброї, як чотири роки тому. Ті самі дрони Shahed виробляються на території Росії під назвою "Герань", і... близько 90 відсотків усього виробничого циклу цих дронів вже повністю розташоване в Росії, без допомоги Ірану".

Ракети від Ірану

Раніше генерал Крістофер Каволі, який на той час очолював Центральне командування Збройних сил США, доповідав, що Іран продовжував надавати матеріальну підтримку Росії. За його словами, Тенеран передав Москві "понад 400 балістичних ракет малої дальності та сотні тисяч артилерійських снарядів".

Місяцем пізніше Reuters писало, що Іран планує відправити Росії ракетні установки Fath-360, хоча офіційний Тегеран це заперечував. У Пентагоні ж казали, що ракети доставлені.

Повідомлень про використання Fath 360 у війні проти України не надходило, зазначає автор матеріалу. Нотте припускає, що причина може полягати в тому, що РФ так і не отримала пускові установки або не мала у них потреби через поставки з КНДР та збільшення обсягів внутрішнього виробництва.

Іранські боєприпаси і снаряди

Починаючи з 2022 року, за оцінками, Іран надіслав до Росії великі партії боєприпасів і снарядів. Wall Street Journal у 2023 році оцінювала їх кількість у 300 000 артилерійських снарядів і близько 1 мільйона патронів.

За словами Нотте, як і у випадку з ракетами, снаряди та патрони від КНДР перевищили поставки з Ірану за обсягом.

"Українці оцінили минулого року, що 50 % усіх боєприпасів, які Росія використовувала в Україні, були північнокорейськими. Тому я вважаю, що після того, як Північна Корея стала основним постачальником оборонної продукції до Росії, ймовірно, просто не було потреби отримувати іранські боєприпаси", – пояснила вона.

Звідки РФ отримує зброю і технології для війни

Раніше ЗМІ писали про те, що Росія налагодила схему постачання американських терміналів Starlink для використання їх у війні проти України. Для цього РФ вдалася до махінацій у деклараціях. І викрити схему допомогла помилка в документах.

Водночас у листопаді 2025 року Головне управління розвідки повідомляло, що Північна Корея різко скоротила поставки боєприпасів в Росію. Загалом з 2023 року Корея поставила Росії 6,5 мільйона артилерійських снарядів. Але у 2025 році поставки були вдвічі меншими, ніж у 2024.

Вас також можуть зацікавити новини: