У Британії розкритикували заклики ЄС до прямих переговорів із Путіним

Москва поки не продемонструвала жодного переконливого зацікавлення у мирі, заявила очільниця МЗС країни.

Велика Британія не погоджується із Францією та Італією щодо того, що Європі слід відновлювати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Як заявила міністерка закордонних справ Іветт Купер, Москва не продемонструвала жодного переконливого зацікавлення у мирі, пише Politico.

Зазначається, що Купер відкинула пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні про те, що Європа має розглянути можливість дипломатичного відновлення контактів із Росією у межах зусиль із припинення війни в Україні.

"Я вважаю, що нам потрібні докази того, що Путін справді хоче миру, а на цей момент я все ще цього не бачу", - сказала вона.

Politico зауважило, що ці заяви пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що Євросоюз може опинитися осторонь, якщо Вашингтон візьме на себе провідну роль у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою. Купер наголосила, що наразі дипломатичний центр ваги перебуває на боці України та її найближчих партнерів.

"Ми бачимо величезну відданість роботі з боку України разом зі США та за підтримки Європи щодо напрацювання планів миру, зокрема з гарантіями безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або взагалі готовий до обговорень", - сказала вона.

За відсутності таких доказів, за її словами, тиск на Москву має не послаблюватися, а посилюватися, зокрема через санкції та військову підтримку.

"Я вважаю, що паралельно з цією надзвичайно важливою роботою ми повинні бути готові посилювати тиск - економічний тиск, а також через військову підтримку України чинити військовий тиск на Росію", - додала Купер.

Ймовірні переговори Європи з Росією

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Франції Макрон припускав, що Європі доведеться відновити діалог з Путіним. Це може статися, за його словами, якщо зусилля США щодо досягнення миру в Україні зазнають невдачі. Він також поскаржився, що європейські лідери виключені з мирних переговорів з Росією.

З Макроном погодилася прем'єр-міністерка Італії Мелоні. "Думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією, інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто повинен це робити. Ми не повинні діяти хаотично, інакше зіграємо на руку Путіну", - сказала вона.

Також нещодавно головна речниця Єврокомісії Паула Пінью заявляла про неминучість прямих переговорів з Путіним. Вона вважає, що мир в Україні залежить від однієї людини, і цією людиною є російський диктатор. "Тож, очевидно, що в якийсь момент доведеться провести переговори також і з президентом Путіним", - підкреслила вона.

