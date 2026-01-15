Зеленський ухвалив принципове рішення щодо ситуації в енергетиці: подробиці

Президент провів нараду із профільними відомствами та представниками влади на місцях.

Ситуація з енергозабезпеченням і реагуванням на наслідки російських ударів по енергетиці відтепер перебуватиме на особистому контролі президента. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, відтепер він щодня проводитиме спеціальні селекторні наради з усіма відповідальними службами – від уряду та військових до обласних органів влади й керівників громад.

"День почав зі спеціального формату – тепер так щодня буде, усі на звʼязку", – наголосив глава держави.

За підсумками сьогоднішньої наради президент доручив уряду протягом дня ухвалити рішення щодо збільшення імпорту електроенергії, розширення можливостей резервного енергопостачання, роботи пунктів обігріву, а також ефективного інформування населення про ситуацію.

"Пункти підтримки у містах – є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей. Щоб кожен міг звернутися на лінію 112 і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою", – підкреслив Зеленський.

Комендантська година і роль бізнесу

Президент акцентував, що державні інституції мають бути в постійному контакті з підприємцями, щоб залучати додаткові ресурси для стійкості громад. Також мають бути ухвалені рішення щодо комендантської години, аби бізнесу було легше планувати роботу, а торговельні об’єкти могли використовуватися як пункти підтримки для людей.

"Урядовці вже говорили з торговельними мережами", – зазначив Зеленський.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 15 січня Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, через що знеструмлення зафіксовані на Житомирщині та Харківщині, а в низці населених пунктів Київської та Чернігівської областей світло відсутнє також через складні погодні умови. Найскладнішою ситуація залишається в Києві та області, де діють аварійні відключення і не працюють погодинні графіки, ремонтні роботи тривають цілодобово, подібні обмеження запроваджені й в Одеській області.

У Києві через значне перевантаження енергосистеми різко зросла кількість аварій, що в поєднанні з сильними морозами суттєво ускладнює ситуацію зі світлом у столиці, повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко. За його словами, швидкого покращення ситуації очікувати не варто, оскільки частина об’єктів потребує тривалого відновлення або взагалі не підлягає ремонту, а температура до –17°C може протриматися ще близько десяти днів.

