Не зупинить вторгнення США: FT пояснило, навіщо Європа відправляє війська до Гренландії

НАТО розмістить у Гренландії війська на "постійній основі", заявив прем'єр Данії.

Кілька європейських країн приєдналися до Данії, направивши солдатів для посилення безпеки Гренландії, на яку претендує президент США Дональд Трамп, і війська НАТО будуть перебувати на острові на "більш постійній" основі, пише Financial Times.

Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії, заявив у четвер, що намір полягає в тому, щоб розмістити в Гренландії більше датських військ, а інші союзники по НАТО були запрошені до участі на ротаційній основі.

"Мета полягає у створенні більш постійної військової присутності", – сказав він.

Відео дня

Німеччина, Велика Британія, Франція і Фінляндія заявили, що вони відправлять незначну кількість військових. Європейські дипломати заявили, що ідея полягає в тому, щоб показати США, що Данія та інші країни серйозно ставляться до безпеки в Арктиці, а не у відповідь на погрози Трампа взяти під контроль Гренландію.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що близько 15 французьких солдатів незабаром будуть підкріплені сухопутними, повітряними і військово-морськими силами. Франція і Канада відкриють консульства в Гренландії в найближчі тижні.

Німеччина заявила, що направить 13 розвідників, Великобританія – одного офіцера, Норвегія – двох солдатів, а Швеція – декількох. Фінський чиновник заявив, що Гельсінкі, ймовірно, оголосить про свій власний внесок пізніше в четвер.

"Ці війська не змогли б зупинити вторгнення США. Це неможливо. Тому необхідно використовувати тонкий підхід. Це повинно показати, що ми нарощуємо заходи безпеки в Арктиці і що можна зробити більше", – заявив високопоставлений дипломат однієї з країн-учасниць.

Поульсен заявив, що буде "ротація", прибуття військ різних країн на певний період часу для проведення навчань. Як повідомило міністерство оборони, це може включати захист критично важливої інфраструктури, а також допомогу в розгортанні винищувачів і кораблів в Гренландії.

Гренландія – останні новини

Як пише The Economist, у Європи зараз є три стратегії подальшого розвитку подій в Гренландії - відраза, стримування і відволікання. При цьому пріоритетом на даному етапі є спроби розвіяти побоювання Трампа. Продемонструвати, що побоювання можна вирішити в рамках існуючої правової бази.

Також повідомлялося, що 86 відсотків американців виступають противикористання США військової сили для придбання Гренландії. При цьому, згідно з опитуванням, 55 відсотків респондентів виступають проти спроб США придбати Гренландію, а 37 відсотків підтримують.

Вас також можуть зацікавити новини: