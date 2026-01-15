У Харкові через атаку РФ без світла і тепла залишилися сотні тисяч людей, - Зеленський

Після чергової атаки ворога по місту усі профільні служби було переведено в посилений режим роботи.

15 січня російські окупаційні війська атакували Харків. Внаслідок ворожого удару без світла і тепла залишилися сотні тисяч людей, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Російські удари під час такої холодної зими додають нам серйозних викликів. Сьогодні був удар росіян по енергетичному обʼєкту в Харкові: сотні тисяч людей залишилися без світла й тепла", – розповів він за підсумками розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Раніше очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив, що після чергової атаки ворога усі профільні служби було переведено в посилений режим роботи.

Відео дня

Він зазначав, що в Харкові та області діють планові відключення електроенергії.

Ситуація в енергосистемі України

Через російські атаки по енергетичній інфраструктурі по всій Україні запровадили графіки відключення електроенергії. Завтра, 16 січня, будуть застосовуватись графіки погодинний відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, інформує "Укренерго".

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко заявив, що у Києві спостерігається велике перевантаження системи, через що зростає кількість аварій. За його словами, у поєднанні з морозом це призводить до важкої ситуації. Коваленко зауважив, що на швидке покращення сподіватися не варто.

Вас також можуть зацікавити новини: