Вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Starlink, - 'Флеш'

Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через системи Starlink. Про це сказав своєму Telegram-каналі експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"До цього Starlink зустрічався тільки на БпЛА "Молния". Коли полетять "Шахеди" на Starlink, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців. Це велика біда для нас", - зазначив він.

За словами експерта, БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Флеш" розповів, що окупанти намагаються перевозити термінали Starlink поблизу лінії фронту на конях. Бескрестнов додав, що він би "розвинув ідею в онлайн-управління конем", а також опублікував відповідні фото та відео.

Також у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що російські загарбники адаптували FPV-дрон "Молнія" для повітряної розвідки, встановивши на нього Starlink та камеру з тривісною стабілізацією. Згодом "Флеш" підкреслив, що росіяни продовжують атакувати українські об'єкти безпілотниками, якими керують через супутники Starlink. Він наголосив, що ворог керує безпілотниками не через мобільний зв'язок.

