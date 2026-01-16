Опозиціонерка з Венесуели віддала Трампу свою Нобелівську премію миру, - Reuters

Раніше у Нобелівському комітеті акцентували, що премію не можна передавати іншій особі.

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо, яка також є лауреаткою Нобелівської премії миру-2025, заявила, що передала свою нагороду президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Як повідомляє Reuters, Мачадо презентувала американському лідеру медаль Нобелівської премії. Однак вона не відповіла на уточнення журналістів щодо того, чи він прийняв цей подарунок.

Мачадо сказала, що її вразило те, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію у Венесуелі.

"Ми могли спокійно поговорити про очікування і мрії венесуельців у цей дуже складний момент, який ми переживаємо, але який також сповнений надії", – додала вона.

Чи можна передавати Нобелівську премію миру

Ще 9 січня Норвезький Нобелівський комітет наголошував, що після оголошення лауреата Нобелівської премії її не можна скасувати, розділити або передати іншим особам.

"Рішення є остаточним і залишається в силі назавжди", – заявили там.

Reuters зазначає, що якщо Трамп таки прийняв медаль, то це не стане першим подібним випадком. У 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун подарував свою медаль міністру пропаганди нацистської Німеччини Йозефу Геббельсу.

Трамп і Нобелівська премія

Президент США Дональд Трамп не раз говорив про те, що хотів би отримати Нобелівську премію миру. В якості аргумента він використовував заяви про те, що "зупинив 8 війн".

Оточення Трампа також робило заяви, що президент США заслуговує на цю нагороду.

Після того, як США провели операцію в Венесуелі, затримавши диктатора Ніколаса Мадуро з дружиною, Мачадо заявила, що готова віддати свою премію Трампу.

Сам лідер Америки казав, що не проти такого кроку. Він наголошував, що для нього це буде "велика честь".

