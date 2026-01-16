Велика Британія виділяє багатомільйонну допомогу для української енергетики

Про виділення допомоги Україні було оголошено 16 січня, в день, коли дві країни відзначають першу річницю угоди про 100-річне партнерство.

Велика Британія оголосила про виділення суми в 20 млн фунтів стерлінгів (близько 27 мільйонів доларів США) на відновлення та захист енергетичної інфраструктури України після атак Росії на енергетичний сектор.

Як підкреслюється в повідомленні на сайті уряду Британії, сотні тисяч українців, включаючи дітей і школи, залишилися без опалення та електроенергії в Україні, в той час як температура по всій країні впала до -20°C. Відзначається, що нова підтримка допоможе задовольнити нагальні потреби в забезпеченні теплом і електроенергією мільйонів сімей, дітей і літніх людей.

"Це фінансування забезпечить життєво важливу екстрену підтримку для ремонту, відновлення, захисту та забезпечення енергопостачання по всій країні, підтримуючи електропостачання та опалення в будинках, лікарнях і школах в суворих зимових умовах", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також уряд Британії підкреслює, що про виділення допомоги Україні було оголошено 16 січня, в день, коли дві країни відзначають першу річницю угоди про 100-річне партнерство.

"Наше Сторічне партнерство з Україною символізує все, що Путін намагається зруйнувати, приносячи надію, можливості та більшу безпеку обом нашим країнам. Відзначаючи рік нашого унікального партнерства, ми робимо це із захопленням перед мужністю та стійкістю, які українці демонструють щодня, відбиваючи варварське вторгнення Росії. Народ України не повинен сумніватися – ми будемо з вами сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років, як всередині країни, так і на міжнародній арені, тому що те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас", – йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергетиці

Газета The New York Times писала, що цієї зими російські удари по енергетичній інфраструктурі Києва стали найруйнівнішими за весь час війни. Росія змінила стратегію і зосередилася на ізоляції та знищенні енергозабезпечення Києва, Одеси та Дніпра.

9 січня росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі - ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Через це тимчасово без тепла опинилася половина Києва. Близько 400 будинків у столиці залишилися без опалення.

Вас також можуть зацікавити новини: