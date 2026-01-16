Сенатор Грем назвав головну умову США для завершення війни в Україні

Трамп хоче "гідно та справедливо" припинити кровопролиття, сказав республіканець.

Сполучені Штати не хочуть закінчувати війну в Україні таким чином, щоб агресія була винагороджена. Відповідну заяву сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив у мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче "гідно та справедливо" припинити "криваву бійню в Україні", чого не вдалося попереднім президентам Бараку Обамі та Джо Байдену.

"Просто нагадую, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні має бути розглянута Конгресом. Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу ми уклали угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі та Байдену", - написав Грем.

На думку сенатора, найближчим часом російських солдатів не вдасться вигнати з України, але, мовляв, війну треба завершити так, що агресор не був винагороджений.

"Щодо можливих обмінів територіями: я реаліст і розумію, що російських солдатів не вдасться вигнати з України найближчим часом. Водночас ми не повинні завершувати цей конфлікт так, щоб це винагороджувало агресію", - додав він.

Зусилля США для закінчення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно Трамп заявив, що у затягуванні війни в Україні винен президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін. "Я думаю, він готовий укласти угоду", – сказав Трамп про Путіна. На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не змогли завершити найбільший сухопутний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, очільник Білого дому відповів: "Зеленський". "Ми повинні переконати президента Зеленського підтримати це", - додав він.

Прем’єр Польщі Дональд Туск у відповідь сказав, що саме Росія, а не Україна відкидає мирний план. Він зауважив, зо єдиною відповіддю РФ стали подальші ракетні атаки на українські міста. "З цієї причини єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви усі це знаєте", - додав Туск.

