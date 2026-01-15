Стратегія Путіна в Україні цинічна: в The Spectator назвали мету атак РФ на енергетику

Атаками на енергетику, Кремль має на меті створити нову хвилю біженців до Європи, де вже є негативна реакція до українців.

Протягом майже чотирьох років безперервної війни український народ стикався з позасудовими стратами, "дроновими сафарі", під час яких БпЛА полювали на людей на вулицях та постійними бомбардуваннями міст роями безпілотників і ракет. Цієї зими їхня надзвичайна витривалість зазнає найсуворішого випробування, оскільки російські війська досягли переломного моменту у своїх систематичних спробах знищити енергетичну інфраструктуру країни, пише заступник редактора журналу The Spectator Оуен Метьюз.

Автор в статті зазначає, що протягом трьох останніх зим російський диктатор Володимир Путін намагався зробити міста України непридатними для проживання, зануривши їх у темряву і холод, але не досягав успіху.

Однак цього разу здається, що кампанія Кремля з використання зими як зброї може бути успішною. Метьюз зазначив, що зі зниженням температури в Україні до -16 °C російські війська намагаються вивести з ладу якомога більше міських систем опалення.

"Протягом минулого тижня Росія завдала Україні безпрецедентного удару, випустивши майже 1100 дронів, 890 керованих бомб і понад 50 ракет, включаючи гіперзвукову ракету "Орешник", націлених на електростанції та житлові будинки в умовах жорстокої холоднечі", - зазначив автор в матеріалі.

Метьюз поділився, що президент України Володимир Зеленський назвав ці атаки "цинічним терором", спрямованим на страждання цивільного населення, в результаті чого понад 1000 будівель залишилися без опалення.

Заступник редактора журналу зазначив, що з Різдва російські атаки залишили без світла міста Одеса, Суми, Дніпро, Харків, Житомир і Запоріжжя на понад добу, а також частини Києва та його передмість.

"Причиною того, що останні атаки Путіна є особливо ефективними, є простий, але невблаганний закон фізики – вода при замерзанні розширюється приблизно на 10 відсотків, розриваючи труби та опалювальні системи, які потім не можна відремонтувати до весни", - зазначив він.

Автор підкреслює в статті, що найсуворіша січнева погода випробує волю українців на міцність. На відміну від попередніх трьох надзвичайно м'яких зим, вона цього разу є холоднішою.

"Я щойно вийшла на вулицю, і там шалено холодно. Чесно кажучи, я не пам'ятаю таких зим у Києві", - розповіла блогерка Анжеліка Шалагіна.

Уряд України організував мережу опалювальних ізольованих наметів у міських парках і на бульварах, які отримали назву "Пункти незламності", де люди можуть зігрітися, зарядити свої телефони, випити гарячого супу та отримати підтримку від кваліфікованих психологів.

Проте, зазначив Метьюз, є межа, за якою міста стають практично непридатними для проживання, оскільки російські атаки припиняють постачання води та електроенергії, роботу систем опалення та громадського транспорту.

Автор поділився, що багато українців стоять перед болісним вибором: чи не буде виїзд з країни більш прийнятним варіантом, ніж залишитися на батьківщині.

Високопоставлені чиновники міністерства закордонних справ Німеччини ще в вересні 2025 року попереджали федеральний уряд у Берліні про необхідність готуватися до нового напливу українських біженців, які можуть прибути до країни через те, що їх вижене з власної домівки безжальна зимова військова стратегія Путіна.

В публікації зазначається, що Польща та Чехія розробили плани на випадок надзвичайних ситуацій та адаптували свої системи підтримки на випадок нового великого напливу біженців. ЄС також продовжив дію Директиви про тимчасовий захист для українців до березня наступного року.

Метьюз наводить дані Державної прикордонної служби України, які свідчать, що за перший тиждень цього року пасажиропотік через український кордон зріс приблизно на 27%.

На думку автора статті, Кремль має на меті створити нову хвилю українських біженців.

"Під час Другої світової війни військові стратеги союзників використовували термін "позбавлення житла ворожої популяції" як виправдання для бомбардування німецьких міст – стратегія, яка досі залишається однією з найсуперечливіших у війні. Здається, Путін намагається досягти того самого ефекту. Його плани є політичними, спрямованими на те, щоб чинити тиск на європейські столиці та змусити їх погодитися на закінчення війни на його умовах", - висловив він думку.

Водночас, Метьюз зазначає, що проблема для ЄС полягає в тому, що вже спостерігається зростання негативної реакції на українських біженців. Німеччина, яка прийняла 1,24 мільйона українців, що є найбільшою кількістю серед усіх європейських країн, минулого року запровадила значне скорочення соціальних виплат.

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на поправку, яка б продовжила захист громадян України до цього року, а мер Варшави Рафал Тшасковський запропонував скоротити допомогу на дітей для українських сімей, батьки яких не працюють у Польщі, посилаючись на "здоровий глузд [і] просту економіку", а також на тиск з боку "звичайних поляків на вулиці".

Окрім цього, уряд Нідерландів заявив, що планує допомогти біженцям "повернутися до України".

Автор зауважив, що надзвичайний прийом Європою приблизно 4,3 мільйона українців, які втекли в перші місяці війни, став епохальним уроком щедрості та солідарності, як людської, так і політичної.

Метьюз не виключає, що нова хвиля українських біженців, ймовірно, ще більше напружить і без того обмежені європейські бюджети та терпимість, а також спричинить новий політичний тиск.

"Стратегія Путіна щодо позбавлення житла українського населення є диявольськи цинічною. Але ця стратегія може виявитися руйнівно ефективною, зосередивши увагу європейців на людських втратах цієї війни – і на тому, як якомога швидше її закінчити", - підсумував автор статті.

Наслідки атак РФ на енерегтику України

Раніше УНІАН повідомляв, що видання The New York Times зазначає, що метою Росії атаками на енергетику України в розпал зими є підірвати моральний дух населення та змусити українську владу піти на поступки у мирних переговорах. Зазначається, що кияни втомлюються від тривалого життя у холоді й темряві, що може впливати на настрої. Проте більшість з них переконана, що потрібно продовжувати триматись. Один з опитаних мешканців столиці України поділився, що труднощі змушують деяких українців стверджувати, що війну слід закінчити навіть за умови територіальних поступок.

Також ми писали, що в ніч на 15 січня Росія знову атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України, були знеструмлені споживачі на Житомирщині та Харківщині. Найскладніша ситуація зі світлом у Києві та Київській області, оскільки досі діють аварійні відключення, погодинних графіків не має змоги встановлювати. Енергетики запевняють, що ремонтні роботи у Києві та області тривають цілодобово, попри складні погодні умови.

