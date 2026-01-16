'Холодильник - найтепліше місце в домі': як кияни виживають без світла і тепла після атак РФ

Росія зробила холод одним з головних знарядь війни.

Енергетична інфраструктура України знову стала головною мішенню російських атак напередодні суворої зими, оскільки російський лідер Володимир Путін намагається зробити холод ще однією зброєю війни. Минулого тижня російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Києві, залишивши сотні будинків і тисячі людей без електрики, опалення і, в деяких випадках, без води. Як кияни виживають в умовах мінусових температур – розповів Bloomberg.

Після трьох днів без електрики підприємниця в сфері технологій Анастасія Степула вирішила покинути свою квартиру в центрі Києва в пошуках тепла, щоб зарядити свою техніку і продовжити роботу. Неподалік від свого будинку вона знайшла центр для розробників програмного забезпечення, обладнаний власним електропостачанням, потужним генератором, чаєм, кавою, місцями для сну.

"Нарешті я можу друкувати руками, які не тремтять від холоду", – сказала вона.

Після масштабного обстрілу мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців шукати тимчасовий притулок за межами міста, і деякі вже дослухалися його поради.

"Холод під час війни – потужна зброя", – сказала по телефону киянка Зоряна Хошовська, яка евакуювалася на захід України. "Він впливає на здатність людей працювати і ясно мислити – організм перемикається в режим виживання".

Вона як і раніше планує повернутися до Києва після того, як сусіди повідомили їй, що опалення відновлено. Однак на випадок повторення ситуації, вона планує можливість знову виїхати - в Івано-Франківськ або навіть Варшаву.

"Якщо проблема збережеться, наші західні союзники повинні готуватися до нової хвилі мігрантів з України", - сказала вона.

Сидячи в наметі "пункту незламності" на лівому березі Києва, Наталія, мати шестирічної дитини, розповіла, що у неї майже п'ять днів не було опалення, а до вечора середи – три дні не було електрики. У її квартирі 15 градусів Цельсія, коли вони готують на газовій плиті; в інший час температура низька, пояснила вона:

"Холодильник став найтеплішим місцем у моєму домі".

Майже у всіх, хто опинився в "пункті незламності", є або маленькі діти, або літні родичі, яких вони не хочуть залишати в Києві. У деяких є дачі – невеликі заміські будинки, однак вони зазвичай не підходять для проживання взимку.

Тетяна, 62-річна пенсіонерка з Лівого берега, розповіла, що залишається без опалення п'ять днів, але, принаймні, у неї є газ, щоб приготувати їжу

На запитання, чи переїде вона в інше місце, як запропонував мер, вона відповіла, що живе зі своїм 92-річним свекром. "Я приїхала до Києва, щоб жити з ним і допомагати йому, як я можу переїхати кудись ще?", – сказала вона.

Ситуація в Києві зі світлом

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко зазначив, щошвидкого поліпшення в столиці чекати не варто. Частина об'єктів вимагає тривалого відновлення, а деякі об'єкти взагалі не підлягають ремонту. До цього додається мороз в -17°C, який, за його словами, протримається ще близько десяти днів.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що зараз Київ переживає найскладнішу ситуацію в енергетиці з початку повномасштабної війни Росії проти України.

