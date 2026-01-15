Росіяни захопили населений пункт на Запоріжжі: деталі від DeepState

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Російські війська захопили населений пункт у Запорізькій області. Мова про село Красногірське.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState. Крім того, ворог просунувся в місті Гуляйполе та ще двох населених пунктах.

"Ворог окупував Красногірське, а також просунувся у Гуляйполі, поблизу Привільного та Залізнянського", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 15 січня на фронті було зафіксовано 161 бойове зіткнення з ворогом. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 25 атак.

Водночас найбільшу активність ворог показав на Покровському напрямку. Там росіяни здійснили 41 спробу потіснити українські підрозділи, кажуть у Генштабі.

21 раз окупанти штурмували позиції Сил оборони на Костянтинівському напрямку, ще 17 штурмів було зафіксовано на Лиманському напрямку фронту.

Проєкт DeepState повідомляє про збільшення сірої зони у прикордонні Сумської області. Зазначається, що Сили Оборони намагаються реагувати на відповідні рухи противника, знищуючи його піхоту, але, на жаль, це не завжди вдається.

Тим часом фахівці уперше зафіксували факт управління БПЛА БМ-35 через Starlink. Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що до цього Starlink зустрічався тільки на БпЛА "Молния", і лише питання часу, коли ворог почне використовувати їх на "Шахедах".

