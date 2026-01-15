Туреччина захищатиме небо Європи від російських провокацій, - Reuters

Турецька авіація долучається до місій патрулювання повітряного простору в Європі.

Туреччина планує долучитися до місії НАТО з укріплення східних рубежів альянсу і стримування Росії. Зокрема йдеться про патрулювання повітряного простору в Естонії та Румунії турецькими винищувачами, пише Reuters із посиланням на Міноборони Туреччини.

Зазначається, що спочатку турецька авіація буде розгорнута в Естонії і пробуде там з серпня по листопад. Після цього турки патрулюватимуть небо в Румунії з грудня цього року по березень 2027 року.

Турецькі військові наголосили, що це насправді не перший епізод їхньої участі у місіях НАТО на східному фланзі. У міністерстві нагадали, що Туреччина вже долучалася до посилених місій з патрулювання повітряного простору Польщі влітку 2021 року, а також у Румунії з листопада 2023 року по квітень 2024 року.

Відео дня

Як зауважує Reuters, новий епізод розгортання турецької авіації в Європі відбувається на тлі зусиль НАТО з укріплення оборони після серії порушення повітряного простору альянсу з боку Росії.

Крім того, наступний саміт НАТО, запланований на липень, відбудеться якраз в Туреччині.

Росія-НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, колишній посол України в США Валерій Чалий вважає, що у 2026 році існує близько 30% ймовірності атаки Росії на одну з країн НАТО. За його словами, Кремль може здійснити наземну провокацію – із застосуванням дронів, диверсійних груп чи роботизованих систем – проти Фінляндії, Швеції, країн Балтії, Польщі або Румунії, не з метою завоювання, а щоб продемонструвати слабкість Європи.

Молдовський аналітик Віталій Андрієвський вважає, що Путін напав на Україну, а не на НАТО, саме тому, що вважав нашу країну легкою ціллю для завоювання. На його думку, риторика Путіна про "війну з НАТО" в Україні є лише пропагандистським прикриттям агресії проти країни, яку Кремль вважав легкою здобиччю.

Вас також можуть зацікавити новини: