Дистанційка або довгі канікули: в Міносвіти зробили заяву про зміни у навчальному процесі

Освітня омбудсменка пропонує обрати продовження канікул, а заняття відпрацювати пізніше.

На тлі погіршення ситуації в енергосистемі України у закладах освіти мають або перейти на дистанційну форму навчання, або продовжити канікули до 1 лютого 2026 року. Таку заяву зробили у Міносвіти.

"Через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що КМДА має запровадити продовження або встановлення зимових канікул до 1 лютого 2026 року. Заклади дошкільної освіти у столиці будуть ухвалювати рішення про продовження роботи з урахуванням ситуації на місці.

Відео дня

Тим часом освітня омбудсменка Надія Лещик каже, що в разі оголошення надзвичайної ситуації в енергетиці України оптимальним варіантом є запровадження канікул до кінця січня в громадах, де ситуація буде критичною, та організацію пришкільних таборів для дітей в окремих школах.

"Відпрацювання занять можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року", – написала вона у Facebook.

Водночас ідею запровадження дистанційного навчання вона не підтримує. За словами Лещик, в умовах нестабільного електропостачання та зв'язку неможливо забезпечити доступ до освіти всіх учнів. Труднощі з організацією уроків матимуть і педагоги.

"Примус до педагогів сидіти в холодних школах не забезпечує якісне навчання. Таке навчання не є ефективним і вже призводить до освітніх втрат. Педагоги, залучені до чергувань у "Пунктах Незламності" або укриттях, не можуть повноцінно готуватися та проводити онлайн-заняття", – додала обмудсменка.

Ситуація в енергетиці України

Через російські обстріли Україна зараз переживає найважчу зиму за 20 років. На тлі погіршення ситуації в енергетиці уряд ухвалив низку важливих рішень.

Зокрема, на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці, допускається послаблення комендантської години. Крім того, Уряд планує віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.

Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. У Харкові через російську атаку без світла та тепла залишилися сотні тисяч людей.

Вас також можуть зацікавити новини: