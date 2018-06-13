Рятувальники прибирали повалені негодою дерева у містах Бережани та Тернопіль.

На Тернопільщині повалені внаслідок негоди дерева двічі ускладнили рух транспорту.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема, 12 червня о 16.06 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління залучався до деблокування дерева у місті Бережани.

У цей же день о 19.10 внаслідок пориву вутру на тролейбусні лінію впало дерево у Тернополі.

Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини АРЗ СП Управління спільно з працівниками комунального підприємства «Тернопільелектротранс» було проведено заходи з розчистки тролейбусної лінії від поваленого дерева.

Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок негоди селі Шибалин Бережанського району затопило 6 будинків.