На Тернопільщині повалені внаслідок негоди дерева двічі ускладнили рух транспорту
На Тернопільщині повалені внаслідок негоди дерева двічі ускладнили рух транспорту.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, зокрема, 12 червня о 16.06 черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління залучався до деблокування дерева у місті Бережани.
У цей же день о 19.10 внаслідок пориву вутру на тролейбусні лінію впало дерево у Тернополі.
Рятувальним відділенням аварійно-рятувальної частини АРЗ СП Управління спільно з працівниками комунального підприємства «Тернопільелектротранс» було проведено заходи з розчистки тролейбусної лінії від поваленого дерева.
Як повідомляв УНІАН, учора внаслідок негоди селі Шибалин Бережанського району затопило 6 будинків.