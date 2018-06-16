У "Жулянах" літак після жорсткої посадки досі лякає інших пасажирів своїм виглядом (відео)

Після катастрофи аеропорт "Київ" зупинив роботу на три години, а зараз працює в звичному режимі.

Пасажири борту з Анталії до Києва, котрий здійснив жорстку посадку в київському аеропорту під час грози в четвер, нарікають на авіакомпанію та персонал летовища. Натомість адміністрація "Жулян" вважає проведену роботу з евакуації людей задовільною та пояснює претензії шоковим станом людей.

"Ми зайшли у хмари. Я ще дружині сказав: або ми зараз робимо аварійну посадку, або нас відправлять на інший аеродром. При посадці його почало розхитувати, він почав губити шасі. Десь через дві хвилини під’їхали пожежні", - розповів один із очевидців. Пасажири припускають, що літак почав диміти ще в повітрі, а пілот змушений був швидко сідати. Також люди кажуть, що в Анталії рейс затримали майже на чотири години – і, можливо, тому, що перевіряли технічний стан літака. "Якась невідома людина ходила в нас по борту, його потім зняли з цього борту", - кажуть свідки, повідомляє ТСН.

Читайте такожЗавалився на крило та почало димитися: пасажирка розповіла подробиці аварії літака в "Жулянах"

Христина Павлишина чекає дитину, в літаку була зі старшим сином та чоловіком. Від ґвалту оговтується досі. "Діти плакали, хто доросліший – тих трусило. Мій син злякався", - розповіла вона. Покинули літак усі, але відзначили невпевнену роботу спецслужб аеропорту – від швидкої, яка не квапилася, до тих, хто вивозив пасажирів зі злітного поля. Після твердої посадки їх навіть затримали на виході, кажуть люди. "Автобус надали хвилин через 15. Дощ іде, всі стоять, діти", - нарікають одні. "Води не дали, рушників дітям зігрітися. Я вже не говорю елементарно за психолога. Через дві години нас провели через паспортний контроль до багажного відділення. Ми там маринувалися години три", - розповідають інші.

В аеропорту невдоволення пасажирів пояснюють їхнім шоковим станом. В адміністрації впевнені, що спрацювали непогано, хоча й були технічні складнощі. "Люди чекали багаж дійсно довго, бо літак стояв на м’якому ґрунті і техніка не могла під’їхати. Було запропоновано воду, чай і каву, медичні працівники були поряд", - розповіла Галина Богданенко. А от представники авіакомпанії Bravo Airways навіть не показалися на очі знімальним групам.

Керівництво летовища спростовує інформацію, що судно горіло, а фахівці з’ясовують, чому борт викотився за злітно-посадкову смугу. "Вилучені чорні скриньки. Причини можуть бути – різка зміна погодних умов, різкі пориви вітру. Також помилка екіпажу чи технічний стан. Шасі літака попало в ґрунт і шасі пошкодилося", - розповіла Богданенко.

Після катастрофи аеропорт "Київ" зупинив роботу на три години, а зараз працює в звичному режимі. Та McDonnell Douglas 1991 року випуску досі лякає пасажирів інших рейсів своїм виглядом у траві.