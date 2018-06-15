З'явилося відео жорсткої посадки літака у аеропорту "Київ"

За словами очевидця, екіпаж літака навіть не пояснював пасажирам, що відбувається.

Момент жорсткого приземлення літака, що виконував рейс 4406 Анталія – Київ, в аеропорту "Київ" імені Сікорського зняли очевидці.

Ексклюзивне відео інциденту надав ТСН один з пасажирів рейсу - Олег Жінчишин.

За словами чоловіка, екіпаж літака навіть не пояснював пасажирам, що відбувається.

"Їх не було нікого. Походу молились. Ми ж всі в літаку були готові до смерті", - розповів він у відповідь на запитання про те, що говорив під час приземлення пілот і чи заспокоювали людей працівники авіакомпанії.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня о 20:40 літак авіакомпанії Bravo, рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR, при приземленні викотився за злітно-посадкову смугу столичного аеропорту. На борту перебувало 169 пасажирів, в результаті інциденту ніхто не постраждав.