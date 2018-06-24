﻿На Луганщині затримали колишнього співробітника "МВС ЛНР"

02:23, 24 червня 2018
Інциденти
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Після затримання чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України / фото УНІАН

На одному з блокпостів у зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області співробітники Нацполіції затримали чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у складі незаконних збройних формувань як співробітник так званого МВС "ЛНР".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції.

"Мешканець м. Кадіївки (раніше Стаханова), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором дорожньо-патрульної служби в одному з територіальних підрозділів міністерства внутрішніх справ ЛНР".

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Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи і необхідністю годувати сім'ю", – ідеться у повідомленні.

Затриманий звільнився з "правоохоронної системи "ЛНР" за власним бажанням у 2017 році. На підконтрольну уряду України територію їхав, щоб оформити документи та знайти роботу.

Після затримання чоловіка передали співробітникам Служби безпеки України. 

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Теги: #Луганщина#затримання#бойовик ЛНР