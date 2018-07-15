На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали трьох нелегалів

Також затримано місцевого жителя, який допомагав іноземцям дістатись кордону.

В Ужгородському районі Закарпаття затримано групу нелегальних мігрантів, під час затримання прикордонному наряду довелось зробити декілька пострілів вгору.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Чопського прикордонного загону, сьогодні вночі на ділянці відділу «Гута» правоохоронці помітили людей, що рухалися в бік кордону.

Прикордонному наряду довелось зробити декілька попереджувальних пострілів вгору, аби зупинити правопорушників, якими виявилися троє громадян В’єтнаму та українець.

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«Затриманими виявились громадяни В’єтнаму, які не мали при собі жодних документів. Разом з ними затримали місцевого жителя, який допомагав іноземцям дістатись державного рубежу», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що оскільки в діях українця вбачаються ознаки кримінального злочину за ст. 332 Кримінального кодексу «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили відповідне повідомлення до Головного управління поліції Закарпатської області.

Затриманих громадян В’єтнаму доставили у спецприміщення «Оноківці». Після з’ясування усіх обставин та встановлення особи правопорушників їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».