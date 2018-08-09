ДТП у Мукачеві: 70 ромів підняли галас і не дали поліції скласти протокол

Вчора, 8 серпня, до правоохоронців надійшло повідомлення о 19:12 про ДТП на вулиці Івана Франка в Мукачеві.

Згідно повідомлення на місці, водій автомобіля ВАЗ збив велосипедиста рома.

Як розповіли Мukachevo.net в Управлінні патрульної поліції, на місце виїхали патрульні, які вияснили, що велосипедист попередньо не постраждав.

Згодом на місці зібралась велика кількість ромів, близько 70, які через галас не дали змогу патрульним скласти протокол.

Правоохоронці повідомляють, що амін протокол буде складений сьогодні.

Цікаво й те, що на всю цю картину потрапила знімальна група 1+1, програми "Інспектор.Міста".