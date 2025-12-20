Росія не встигає сховати всі сліди війни, тож потрібну картинку створюють "чесні блогери".

Росія використовує армію платних блогерів та інфлюенсерів у соціальних мережах, щоб ті малювали картину "райдужного" життя в окупованому Маріуполі. Про це йдеться у журналістському розслідуванні The Telegraph.

Видання зазначає, під час російського штурму міста загинули десятки тисяч його мешканців, ще більше людей втекли, до 90% житлових будинків було знищено чи пошкоджено. Зрештою в Маріуполі залишилося лише близько 100 000 його початкових мешканців із приблизно 420 тисяч напередодні вторгнення.

Відтоді Москва вклала мільярди рублів у перетворення міста на вітрину "руського міра", однак досі ліквідувати усі наслідки бойових дій не вдалося. Що не змогли сховати фізично, російська пропаганда намагається заретушувати в тіні піар-проектів, в яких і задіяні інфлюенсери із соціальних мереж.

Чотири маріупольські блогери, з якими поспілкувалися журналісти, заперечили, що сидять на зарплаті Кремля і що вони є пропагандистами. Самі вони представляють себе правдолюбцями, яким, мовляв, просто хочеться показати "дивовижний" розвиток міста.

Як зазначає The Telegraph, у своїх відео блогери не згадують, чому місто потребує відбудови, або про поневіряння корінних, а не завезених з Росії, маріупольців під російською окупацією. Натомість ці ролики сповнені рішучого оптимізму та захоплення змінами, які впроваджує нова міська адміністрація.

На окупованих територіях діють "блогерські школи", що мають явний патронат російських адміністрацій. Це безкоштовні двотижневі курси для осіб віком від 16 до 25 років, де молодим блогерам пояснюють, як розширити аудиторію на російських платформах. Дехто з маріупольських блогерів є випускниками таких шкіл.

"Схоже, що всім блогерам дали одне й те саме завдання – наголосити на роботі з реконструкції, яку проводить Росія. Та сама інформація поширюється в соціальних мережах, і це схоже на ті самі скоординовані зусилля, щоб показати, наскільки краще жити під російським контролем, ніж під українським", – каже Еліна Бекетова, наукова співробітниця Центру аналізу європейської політики (США).

Петро Андрющенко, колишній радник мера Маріуполя, а нині керівник Центру вивчення окупації, заявив, що на окупованих територіях "неможливо говорити правду публічно".

"Люди думають, що бачать незалежні думки блогерів у соціальних мережах, але бути незалежним неможливо. Кожна людина, яка створює контент, блоги, влоги з окупованих територій, перебуває під контролем Росії", – заявив він.

За словами Андрющенка, будь-хто, хто спробує створювати контент на окупованих територіях без дозволу російських спецслужб, оперативно буде затриманий.

За словами Юлії Горбунової, старшої дослідниці з питань України в правозахисній організації Human Rights Watch, кампанія в соціальних мережах "є невід’ємною частиною зусиль російської пропаганди, спрямованих на стерття історії України, заміну її мистецтва, мови та історичних пам’яток, а також вплив на молодь".

У цьому контексті вона зокрема згадує перейменування вулиць, демонтаж пам'ятників, русифікацію, "перевиховання" дітей та інші зусилля Росії в Маріуполі.

