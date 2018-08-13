У поліції розповіли деталі ДТП на Троєщині, внаслідок якої постраждали п'ятеро осіб (фото, відео)

У Києві поліція встановлює причини дорожньо-транспортної пригоди на Троєщині, внаслідок якої постраждали п’ятеро осіб, серед них – 6-річна дівчинка.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, інформація про ДТП з участю двох автомобілів у Деснянському районі надійшла до поліції о 13:12.

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На місці правоохоронці встановили, що на перехресті автомобіль «ВАЗ» не надав перевагу в русі автомобілю «ГАЗ» («Волга»), внаслідок чого сталося зіткнення, а «ГАЗ» перевернувся. На момент аварії у салоні «ВАЗу» перебували чоловік та жінка, а у «Волзі», крім чоловіка і жінки, дівчинка. Усі вони були доставлені до лікарень. Інформація про постраждалих внаслідок ДТП пішоходів до поліції не надходила.

Відомості про ДТП зареєстровані у Журналі єдиного обліку Деснянського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Правоохоронці встановлять механізм і причини автопригоди після проведення всіх слідчих дій та експертиз», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше у соцмережі з’явилися повідомлення про ДТП на перетині вулиць Лісківська та Оноре де Бальзака, внаслідок якої 5 осіб було госпіталізовано.