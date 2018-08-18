У дитячому санаторії на Черкащині померла 13-річна дівчинка

Причина смерті поки що невідома.

У Черкаському дитячому санаторії "Сосновий бір" померла 13-річна дівчинка.

Про це повідомив черкаський журналіст Вадим Комаров.

"Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна", - зазначив журналіст.

Головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук у коментарі сайту vikka.ua підтвердила інформацію. Вона зазначила, що дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла.

Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу.