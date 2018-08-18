У дитячому санаторії на Черкащині померла 13-річна дівчинка
19:05, 18 серпня 2018Інциденти
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Причина смерті поки що невідома.
На Черкащині померла 13-річна дівчинка / фото УНІАН
У Черкаському дитячому санаторії "Сосновий бір" померла 13-річна дівчинка.
Про це повідомив черкаський журналіст Вадим Комаров.
"Трагедія трапилася близько першої години ночі. Наразі відомо лише, що дитина прийшла з дискотеки, у неї почалися судоми та ротом пішла піна", - зазначив журналіст.
Головний спеціаліст Центру комунікацій ГУНП Черкаської області Наталія Ткачук у коментарі сайту vikka.ua підтвердила інформацію. Вона зазначила, що дитину було доставлено швидкою до лікарні, де дівчинка померла.
Наразі встановлюють причину смерті, проводять експертизу.
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