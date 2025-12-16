Відмова Ford від електричного F-150 Lightning не стала великим сюрпризом.

Компанія Ford вирішила переглянути плани щодо електромобілів на тлі фінансових збитків і політики президента США Дональда Трампа. Тепер автовиробник робить ставку на бензинові та гібридні авто, повідомляє Reuters.

В компанії заявили, що більше не випускатимуть електричний пікап F-150 Lightning. Крім того, компанія скасовує розробку наступного покоління електричного вантажного автомобіля під кодовою назвою T3.

Центр електромобілів у Теннессі перетворять на завод вантажівок. Він випускатиме нові бензинові вантажні авто, тоді як складальний завод Ford в Огайо вироблятиме новий фургон у бензиновому та гібридному варіантах.

Ці рішення не стали несподіванкою, адже про труднощі із сегментом електромобілів повідомлялося давно. Відомо, наприклад, що пікап F-150 Lightning не зміг навіть наблизитися до повного завантаження виробничих потужностей.

Загалом компанія Ford зазнала збитків на електромобілях у розмірі 13 млрд доларів з 2023 року. Компанія також заявила, що очікує на списання 19,5 млрд доларів, включно зі 8,5 млрд за скасовані моделі електромобілів.

Політика Трампа щодо електромобілів - останні новини

З початку другого терміну президент Дональд Трамп різко змінив курс США щодо електромобілів, назвавши політику, сприятливу до електрокарів, "‎мандатом"‎. Він заявив, що виступає "проти того, щоб у всіх були електромобілі". Нова адміністрація скасувала податкові пільги на електричні авто та запропонувала послабити норми щодо викидів та витрат палива.

На думку фахівців, електрокари все ще залишаються майбутнім автотранспорту, але перехід до них займе більше часу, ніж передбачалося. Щодо звичайних водіїв, то їх перш за все турбує ціна електромобілів.

