Причиною закриття стали щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки.

Логістична компанія "Нова пошта" закриває відділення у Святогірську на Донеччині, де мешканці міста могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони та підключитись до інтернету.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

"Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську. Усім працівникам, як завжди після евакуації, ми пропонуємо роботу в інших містах та департаментах компанії", - ідеться в повідомленні.

У весь цей час роботу вантажного відділення №2 підтримували керівниця відділення Людмила (53 роки), операторка Поліна (30), приймальник Євген (19) та водії Сергій (60) та Сергій (60).

Зазначається, що попри вихід компанії зі Святогірська, "Нова пошта" залишається на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень "Нової пошти", ще два нових планується відкрити до кінця року.

Крім того, компанія розвиває мережу поштоматів, щоб люди могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику. Наразі в регіоні працює 181 поштомат.

20 серпня "Укрпошта" через небезпеку для життя людей закрила свої відділення в місті Костянтинівка в Донецькій області.

У травні "Нова пошта" вимушено закрила своє останнє відділення №2, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області.

