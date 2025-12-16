Ключовими фігурами є старі приятелі Трампа з нерухомості, наприклад, Стів Віткофф або Том Баррак, а також дочка президента США Іванка і його зять Джаред Кушнер.

Від початку нового президентського терміну Дональда Трампа дипломатія США зазнала різких змін, і тепер усе в ній підпорядковано двом основним принципам - вигоді та особистим зв'язкам, пише Financial Times.

Так, однією з визначальних тем зовнішньої політики Трампа в другому терміні є транзакційний підхід - тепер питання не про те, що Вашингтон може зробити для іноземної держави, а про те, що іноземні держави можуть зробити для Вашингтона.

Нічого не дається задарма

Спираючись на свій досвід першого року другого терміну Трампа, один із європейських міністрів закордонних справ каже: "Усе зумовлено. Нічого не дається задарма, якщо ви не вкладаєте власні кошти"

Адміністрація стверджує, що прагматичний підхід Трампа вигідний американському народу. За її словами, США необхідно скоротити свій борг і забезпечити доступ до критично важливих корисних копалин, які забезпечують роботу їхньої армії, інфраструктури та даних.

Як каже конгресмен-республіканець Брайан Маст, головне питання, яке адміністрація Трампа ставить собі, дивлячись на світ, звучить так: "Що нам потрібно від країни або регіону?" Потім виникає питання: "Чого хоче від нас країна або регіон?"

"І найважливіше: якщо ми дамо їм те, що вони шукають, чи отримаємо ми те, що нам потрібно? Чи ні? Тому що якщо ні... нам доведеться знову сісти за стіл переговорів", - зазначає він.

Особисті зв'язки важливі

Іншою ключовою характеристикою є "політика, заснована на особистості" - як висловився один колишній співробітник міністерства оборони.

Замість Держдепартаменту з'явився Стів Віткофф, давній друг і діловий партнер президента, який став спеціальним посланником з "мирних переговорів". Поруч із ним Джаред Кушнер, зять Трампа, венчурний капіталіст, який не має офіційної державної посади, але відіграє провідну роль у мирних переговорах на Близькому Сході та в Україні від імені США.

Том Баррак, давня довірена людина Трампа і спонсор його передвиборчої кампанії, є його послом у Туреччині та його незалежним посередником у мирних переговорах у Сирії та Лівані. Массад Булос, лівансько-американський тесть доньки Трампа, Тіффані, тривалий час керував бізнес-імперією в Західній Африці, і також є посланцем Трампа по Африці.

Як зазначає один із колишніх чиновників, зараз відійшли в минуле традиційні канали консультування та нагляду, а також "ієрархія політичних взаємодій". Пішли в минуле і експерти в цій галузі, і досвід багаторічної відпрацьованої дипломатії.

"Коло людей просто разюче вузьке", - каже він.

Як каже Муаз Мустафа, який лобіював інтереси Сирії в адміністрацій США, що змінювали одна одну, і виступав як посередник для нового уряду, суть у такому: "Якщо ви старий приятель з нерухомості, наприклад, Стів Віткофф або Том Баррак, то це ключові фігури. Іванка і Джаред (дочка і зять Трампа) - це ключові фігури... Можливо, Дон-молодший", - каже він.

І трохи нижче за порядком, за його словами, перебувають держсекретар і радник із національної безпеки Трампа Марко Рубіо та його віцепрезидент Джей Ді Венс.

Саме ці люди мають значення в підході Трампа 2.0 до світу: вони - неофіційний канал зв'язку. Білий дім представляє це як навмисний перехід від давнього підходу "від низу до верху" до "процесу зверху вниз, керованого президентом", зазначає FT.

До чого призведе політика Трампа

Професор історії Єльського університету Грег Грандін вважає, що зовнішньополітична стратегія президента США Дональда Трампа несе серйозні ризики для глобальної безпеки і може підштовхнути світ до масштабного військового протистояння.

А письменник і виконавчий директор Президентського проєкту дій у сфері клімату Вільям С. Беккер у своєму матеріалі для The Hill заявляє, що Трамп не володіє темпераментом, психічною стійкістю і моральними принципами, необхідними для посади президента США. Він вважає, що американський лідер став найнебезпечнішою людиною у світі.

