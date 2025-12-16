Крім того, у грі з'явилася нова зброя.

GSC Game World випустила для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl велике безкоштовне оновлення, яке додало нову сюжетну лінію і розширило контент навіть для тих, хто вже пройшов гру.

Оновлення включає 8 нових завдань, на проходження яких може піти кілька годин, 7 нових локацій, 6 персонажів із власними історіями, унікальну зброю і можливість відкрити новий хаб.

Новий ланцюжок квестів починається з аномальних подій у районі Малахіта на заході карти. Вчені фіксують дивний сигнал, який заважає роботі КПК і викликає у сталкерів головні болі, кровотечі та галюцинації.

Відео дня

Професор Медулін стає одним зі свідків того, що відбувається, а до розслідування підключається радіоаматор на прізвисько Банзай, після чого ситуація виходить з-під контролю.

Після встановлення патча гравці зможуть почути екстрену радіопередачу практично в будь-якій точці Зони. Розробники радять звернути особливу увагу на Червоний ліс - саме там події починають розгортатися по-справжньому.

Для тих, хто вже завершив основну сюжетну лінію, частина знайомих місць виявиться заново заселеною сталкерами.

Також у грі з'явиться нова зброя GP37V2 - модифікована версія GP37. Гвинтівка оснащена вбудованим глушником, прицілом малої кратності і підтримує тільки одиночний і черговий режими стрільби.

Залежно від вибору в нових квестах гравці зможуть відкрити новий хаб у регіоні Згорілого лісу. У ньому будуть технік, торговець, медик, провідник, ліжко для відпочинку і доступ до особистої схованки.

Раніше ми розповідали, що S .T.A.L.K.E.R. 2 отримає два сюжетні доповнення, але доведеться почекати. У найближчих планах у студії випуск гри на PS5 і перехід на рушій Unreal Engine 5.5.4.

Вас також можуть зацікавити новини: