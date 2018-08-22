У центрі Києва знову ДТП з військовою технікою: посеред дороги заглох танк (фото, відео)
17:52, 22 серпня 2018Інциденти
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Інцидент стався на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.
Танк просто заглох посеред дороги / "112 Україна"
У центрі Києва сталася ДТП за участі військової техніки, яка рухалася на репетицію параду до Дня незалежності.
Про це повідомляє "112 Україна".
"112 Україна"
"112 Україна"
"112 Україна"
За інформацією каналу, танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.
У центрі Києва заглох танк
Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва зенітна установка "Бук" протаранила бізнес-центр.
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