У центрі Києва знову ДТП з військовою технікою: посеред дороги заглох танк (фото, відео)

Інцидент стався на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.

У центрі Києва сталася ДТП за участі військової техніки, яка рухалася на репетицію параду до Дня незалежності.

Про це повідомляє "112 Україна".

За інформацією каналу, танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва зенітна установка "Бук" протаранила бізнес-центр.