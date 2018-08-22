У центрі Києва знову ДТП з військовою технікою: посеред дороги заглох танк (фото, відео)

17:52, 22 серпня 2018
Інциденти
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Танк просто заглох посеред дороги / "112 Україна"

Про це повідомляє "112 Україна".

"112 Україна"
"112 Україна"
"112 Україна"

За інформацією каналу, танк просто заглох посеред дороги. Це сталося на перехресті вулиць Маршала Рибалка і Чорновола.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва зенітна установка "Бук" протаранила бізнес-центр.

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Теги: #Київ#танк