У столичному пабі сталася масова бійка футбольних фанатів: дев'ять затриманих

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В одному з пабів у Печерському районі Києва сталася бійка між футбольними фанатами.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, правоохоронці затримали дев'ятьох учасників конфлікту.

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"Наряди правоохоронців, котрі патрулювали територію у центральній частині міста, помітили конфлікт на вулиці Великій Васильківській. Викликавши на допомогу спецпідрозділ, поліцейські затримали 9 активних учасників, яких доставляють в Печерське управління поліції", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група для встановлення причин і обставин конфлікту. Також уточнюється інформація щодо постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на київському НСК "Олімпійський" відбудеться матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» - «Аякс». Перша зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь амстердамців.

За даними поліції, охорону правопорядку під час сьогоднішнього футбольного матчу забезпечуватимуть близько 1500 правоохоронців.