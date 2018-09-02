У Києві мотоцикл на швидкості влетів у тролейбус (фото)

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був госпіталізований до 17-ї лікарні.

У Києві на вулиці Олени Теліги сталася ДТП за участю мотоцикла та тролейбуса.

Про це очевидці аварії повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Серйозна мото-ДТП з постраждалими в Києві на Олени Теліги: пілот на повній швидкості врізався в тролейбус", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві студент розбився на смерть, зірвавшись з третього поверху гуртожитку КПІ (фото)

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав важкі травми і був госпіталізований до 17-ї лікарні. Про постраждалих у тролейбусі не зазначається.

Як видно на фото, від удару була сильно пошкоджена передня частина мотоцикла, є чималенька вм’ятина на задній частині тролейбуса, а також зігнута драбина.

Наразі на місці події працює поліція, яка встановлює всі обставини ДТП, рух транспорту тимчасово ускладнено.

Нагадаємо, нещодавно на цій же вулиці маршрутка протаранила тролейбус. В аварії постраждали декілька людей. Маршрутник визнав, що аварію спричинив він.