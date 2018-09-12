На Харківщині після сутичок зі стріляниною затримали близько півсотні рейдерів (фото, відео)

За даними голови Нацполіції Сергія Князєва, внаслідок конфлікту постраждали п’ятеро осіб.

У Харківській області поліція затримала близько 50 учасників рейдерського захоплення елеватора.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«У Харківській області рейдери захопили елеватор. У перестрілці п'ятеро поранених, серед них поліцейські, місцеві жителі, активісти і ветерани АТО. Багато галасу... рішення про деблокування і звільнення підприємства прийнято розсудливо. Спецпризначенці і переговірники спрацювали в тандемі. Затримуємо близько 50 учасників. Вилучаємо зброю. Природно присутній і «джентельменський» набір: балаклави, бронежилети, палиці та ін.», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в селищі Занки Зміївського району Харківської області під час сутички між місцевими жителями та групою невстановлених осіб, які намагалися захопити елеватор, постраждали четверо людей, у тому числі поліцейський.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію елеватора, де зіштовхнулася з місцевими жителями.