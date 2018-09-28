На Кіровоградщині пацієнт взяв в заручники двох медпрацівниць і понад годину катував (відео)

В лікарню чоловіка привезли пізно ввечері без свідомості.

У Знам'янці Кіровоградської області нетверезий чоловік забарикадувався в приймальному відділенні місцевої лікарні. Більше години катував двох жінок - медсестру лікарні і фельдшера швидкої.

В лікарню чоловіка привезли пізно ввечері без свідомості. У відділенні чергувала одна медсестра. Коли фельдшер влаштувала його в приймальне відділення, він раптом очуняв, зачинив зсередини двері і розбив мобільні телефони жінок.

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"Він тримав нас у заручниках, у нас не було ніякої змоги ані зателефонувати, ані крикнути - нічого. Мені здавалося, що це була вічність. "Тільки рипнешься, я тобі очі виколю". Він розклав на столі шпателя металеві і почав в мене - як от ножі метають - так він метав", - згадує медсестра Людмила Джавилова.

Ще гірше довелося фельдшеру Ірині.

"Він мене душив, бив, заламував руки назад. Взяв шпатель і каже "я його зараз заточу, знімай штани, знімай труси, я переріжу стегнову артерію, тобі залишилося жити дві хвилини - прощайся з дітьми і внуками", - розповідає фельдшер Ірина Дементьєва.

Це тривало більше години. Зрештою Ірина вирвалася і побігла за допомогою. Поліція, яка приїхала на виклик, заспокоїла пацієнта і склала на нього адмінпротокол за "дрібне хуліганство і появу в нетверезому стані в громадському місці", після чого відпустила.

За це передбачений штраф від 51 до 119 гривень. Карати нападника за тортури і побиття - правоохоронці ще вирішують. Медики наполягають на порушенні кримінальної справи.

Знайти нападника за адресою, зазначеною в документації приймального відділення, не вдалося. Відомо лише, що йому 40 років, він має сім'ю і роботу. Раніше проблем із законом не було. Просити прощення до скривджених медиків не приходив.