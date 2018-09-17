У Харкові п'яний водій влаштував ДТП і здивував поліцію неадекватною поведінкою (відео)

Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження тесту на драгері відмовився.

У Харкові поліцейські склали п'ять адміністративних матеріалів на п'яного чоловіка, який спровокував аварію в районі ринку "Барабашово".

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Про це повідомляє Newsroom з посиланням на поліцію. Інцидент стався сьогодні близько полудня на вулиці Раєвській, 17/2. На місці правоохоронці виявили, що водій автомобіля ВАЗ 21099 врізався в припаркований Seat. На щастя, в результаті події ніхто не постраждав. Водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження тесту на драгере відмовився. Крім того, громадянин нецензурно висловлювався і відмовлявся підкорятися вимогам поліцейських.

ВІДЕО: Facebook Харків 1654

Крім того, в подальшому з'ясувалося, що у водія відсутній поліс обов'язкового страхування. В результаті інспектори склали на чоловіка протоколи за порушення ПДР, водіння в стані сп'яніння, дрібне хуліганство та злісну непокору співробітникам поліції, а також виписали постанову за відсутність страховки.

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