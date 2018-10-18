Керчани бояться відпускати дітей до школи, класи спорожніли – ЗМІ

Біля воріт усіх шкільних та дошкільних закладів Керчі чергують російські силовики.

Після нападу на коледж в окупованій Керчі місцеві жителі боялися відпускати дітей до шкіл, незважаючи на те, що біля всіх навчальних та дошкільних закладів чергує росгвардія.

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Як повідомляє місцевий сайт «Керчь - это мой город», відвідуваність дитсадків та шкіл сьогодні значно впала, оскільки батьки ще переживають ситуацію, що склалася.

Учні школи №2, зокрема, повідомили про те, що в молодших класах зовсім мало дітей. У старших – близько 15 людей. Незважаючи на це, навчання ведеться в звичайному режимі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.