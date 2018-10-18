Відтворено маршрут керченського стрільця Рослякова

Після стрілянини та вибуху в коледжі Керчі Росляков наклав на себе руки.

Четвертокурсник Владислав Росляков, який влаштував бійню в коледжі Керчі, не хотів привертати увагу співробітників закладу, тому зайшов на територію не через головний вхід.

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Як повідомляє Телеграм-канал Mash, стрілець переліз через паркан. Потім пробрався в будинок через запасні двері і піднявся на другий поверх.

"Там хлопець попрямував прямо в туалет, який не працює (він був зачинений на ремонт). Там переодягнувся, дістав зброю і пішов по поверхах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину та влаштував вибух у навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.

За останніми даними, унаслідок події загинула 21 особа, близько 50 були госпіталізовані.

Раніше в мережі з'явилося відео з камери спостереження, на якому Росляков розраховується за боєприпаси в магазині. Крім того, в розпорядження ЗМІ надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.