этот материал доступен на русском

В офіційній версії масового вбивства в Керчі знайшли низку розбіжностей

16:01, 18 жовтня 2018
Інциденти
1020 0
В офіційній версії нападу на керченський коледж помітили безліч недоліків / REUTERS

Російський журналіст Сергій Асланян вказав на ряд підозрілих аспектів офіційної версії нападу студента Владислава Рослякова на коледж в окупованій Керчі.

Читайте такожМама керченського стрілка: за декілька днів до бійні він переглядав відео з атаками в різних школах

У своїй публікації в Facebook журналіст розібрав обставини нападу та оприлюднені матеріали щодо вбивства з точки зору активного стрілка.

Так, ті, хто вижили, розповідають про стрілянину чергами, хоч автоматична зброя заборонена до продажу в РФ. «Напівавтоматична зброя стріляє так швидко, що на слух може здатися, що вогонь ведеться чергами, лише в руках професіонала з величезним досвідом і величезним настрілом», - зазначив він.

Крім того, неясно, де стрілок тримав боєприпаси: «На фотографіях з місця злочину чітко видно десять коробок з патронами. Стоп-кадр з відеокамери не дає уявлення про наявність патронташа. На трупі його теж не видно. У кадрі рюкзака на стрілці немає. Через плече видно якийсь ремінь. Можливо, на ремені невелика сумка, яка не виходить за габарити тіла? Стрілець веде дуже щільний і результативний вогонь без явних боєприпасів, які невідомо де, але, швидше за все, не з ним?».

Нерозпаковані коробки з патронами, помічені на фотографіях, викликають у Асланяна подив.

«Стрілок настільки недосвідчений, що йдучи на справу, не спромігся перекласти боєприпаси по кишенях, не перейнявся підсумками, не взяв патронташ і в процесі стрільби акуратно відкривав чергову коробку, акуратно діставав кожен патрон і акуратно заряджав у підствольний магазин. Картечні патрони продаються у коробках по 10 штук і лежать неоднаково, а в шаховому порядку (один капсюлем вгору, другий капсюлем вниз) і для заряджання кожен патрон треба зуміти повернути правильною стороною. А це вимагає часу, досвіду та чіткості виконання», – підкреслив він.

Стрілок, як зазначає журналіст, настільки досвідчений, що показав неймовірну техніку результативної стрільби. При цьому, зброю було куплено лише 13 жовтня, і часу на її освоєння та тренування у вбивці не було.

«Або стрілок усе це вже давно вмів, потайки тренуючись з чужим карабіном. Інакше ми втратили потенційного чемпіона світу з практичної стрільби з позамежним талантом і неймовірною схильністю до стрілецького спорту», – зазначив Асланян.

Залишається також незрозумілим, чому стрілок не витратив всі боєприпаси та вибухові пристрої, адже вогню у відповідь не було, і про спроби дати йому відсіч ніхто зі свідків не згадував.

Характер поранень, отриманих стрільцем при самогубстві, за словами журналіста, не характерний для пострілу з дробовика.

«Хлопець застрелився. З дробовика. Картечним патроном. В голову? Тоді чому голова на місці? У корпус? Не видно вихідних отворів. Кулею? Віддихався, заспокоївся, холоднокровно перезарядив зброю кульовим патроном і вистрілив у себе?», – задається питаннями він.

З урахуванням нестиковок аналітик ставить три питання: «хто стріляв, з якої зброї і скільки було нападників?»

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Масове вбивство у Керчі
Теги: #напад#Керч#коледж