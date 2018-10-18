В офіційній версії масового вбивства в Керчі знайшли низку розбіжностей
Російський журналіст Сергій Асланян вказав на ряд підозрілих аспектів офіційної версії нападу студента Владислава Рослякова на коледж в окупованій Керчі.
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У своїй публікації в Facebook журналіст розібрав обставини нападу та оприлюднені матеріали щодо вбивства з точки зору активного стрілка.
Так, ті, хто вижили, розповідають про стрілянину чергами, хоч автоматична зброя заборонена до продажу в РФ. «Напівавтоматична зброя стріляє так швидко, що на слух може здатися, що вогонь ведеться чергами, лише в руках професіонала з величезним досвідом і величезним настрілом», - зазначив він.
Крім того, неясно, де стрілок тримав боєприпаси: «На фотографіях з місця злочину чітко видно десять коробок з патронами. Стоп-кадр з відеокамери не дає уявлення про наявність патронташа. На трупі його теж не видно. У кадрі рюкзака на стрілці немає. Через плече видно якийсь ремінь. Можливо, на ремені невелика сумка, яка не виходить за габарити тіла? Стрілець веде дуже щільний і результативний вогонь без явних боєприпасів, які невідомо де, але, швидше за все, не з ним?».
Нерозпаковані коробки з патронами, помічені на фотографіях, викликають у Асланяна подив.
«Стрілок настільки недосвідчений, що йдучи на справу, не спромігся перекласти боєприпаси по кишенях, не перейнявся підсумками, не взяв патронташ і в процесі стрільби акуратно відкривав чергову коробку, акуратно діставав кожен патрон і акуратно заряджав у підствольний магазин. Картечні патрони продаються у коробках по 10 штук і лежать неоднаково, а в шаховому порядку (один капсюлем вгору, другий капсюлем вниз) і для заряджання кожен патрон треба зуміти повернути правильною стороною. А це вимагає часу, досвіду та чіткості виконання», – підкреслив він.
Стрілок, як зазначає журналіст, настільки досвідчений, що показав неймовірну техніку результативної стрільби. При цьому, зброю було куплено лише 13 жовтня, і часу на її освоєння та тренування у вбивці не було.
«Або стрілок усе це вже давно вмів, потайки тренуючись з чужим карабіном. Інакше ми втратили потенційного чемпіона світу з практичної стрільби з позамежним талантом і неймовірною схильністю до стрілецького спорту», – зазначив Асланян.
Залишається також незрозумілим, чому стрілок не витратив всі боєприпаси та вибухові пристрої, адже вогню у відповідь не було, і про спроби дати йому відсіч ніхто зі свідків не згадував.
Характер поранень, отриманих стрільцем при самогубстві, за словами журналіста, не характерний для пострілу з дробовика.
«Хлопець застрелився. З дробовика. Картечним патроном. В голову? Тоді чому голова на місці? У корпус? Не видно вихідних отворів. Кулею? Віддихався, заспокоївся, холоднокровно перезарядив зброю кульовим патроном і вистрілив у себе?», – задається питаннями він.
З урахуванням нестиковок аналітик ставить три питання: «хто стріляв, з якої зброї і скільки було нападників?»
Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.