В офіційній версії масового вбивства в Керчі знайшли низку розбіжностей

Вбивця показав неймовірну техніку стрільби, але перед нападом не спромігся розпакувати патрони та розкласти боєприпаси по кишенях.

Російський журналіст Сергій Асланян вказав на ряд підозрілих аспектів офіційної версії нападу студента Владислава Рослякова на коледж в окупованій Керчі.

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У своїй публікації в Facebook журналіст розібрав обставини нападу та оприлюднені матеріали щодо вбивства з точки зору активного стрілка.

Так, ті, хто вижили, розповідають про стрілянину чергами, хоч автоматична зброя заборонена до продажу в РФ. «Напівавтоматична зброя стріляє так швидко, що на слух може здатися, що вогонь ведеться чергами, лише в руках професіонала з величезним досвідом і величезним настрілом», - зазначив він.

Крім того, неясно, де стрілок тримав боєприпаси: «На фотографіях з місця злочину чітко видно десять коробок з патронами. Стоп-кадр з відеокамери не дає уявлення про наявність патронташа. На трупі його теж не видно. У кадрі рюкзака на стрілці немає. Через плече видно якийсь ремінь. Можливо, на ремені невелика сумка, яка не виходить за габарити тіла? Стрілець веде дуже щільний і результативний вогонь без явних боєприпасів, які невідомо де, але, швидше за все, не з ним?».

Нерозпаковані коробки з патронами, помічені на фотографіях, викликають у Асланяна подив.

«Стрілок настільки недосвідчений, що йдучи на справу, не спромігся перекласти боєприпаси по кишенях, не перейнявся підсумками, не взяв патронташ і в процесі стрільби акуратно відкривав чергову коробку, акуратно діставав кожен патрон і акуратно заряджав у підствольний магазин. Картечні патрони продаються у коробках по 10 штук і лежать неоднаково, а в шаховому порядку (один капсюлем вгору, другий капсюлем вниз) і для заряджання кожен патрон треба зуміти повернути правильною стороною. А це вимагає часу, досвіду та чіткості виконання», – підкреслив він.

Стрілок, як зазначає журналіст, настільки досвідчений, що показав неймовірну техніку результативної стрільби. При цьому, зброю було куплено лише 13 жовтня, і часу на її освоєння та тренування у вбивці не було.

«Або стрілок усе це вже давно вмів, потайки тренуючись з чужим карабіном. Інакше ми втратили потенційного чемпіона світу з практичної стрільби з позамежним талантом і неймовірною схильністю до стрілецького спорту», – зазначив Асланян.

Залишається також незрозумілим, чому стрілок не витратив всі боєприпаси та вибухові пристрої, адже вогню у відповідь не було, і про спроби дати йому відсіч ніхто зі свідків не згадував.

Характер поранень, отриманих стрільцем при самогубстві, за словами журналіста, не характерний для пострілу з дробовика.

«Хлопець застрелився. З дробовика. Картечним патроном. В голову? Тоді чому голова на місці? У корпус? Не видно вихідних отворів. Кулею? Віддихався, заспокоївся, холоднокровно перезарядив зброю кульовим патроном і вистрілив у себе?», – задається питаннями він.

З урахуванням нестиковок аналітик ставить три питання: «хто стріляв, з якої зброї і скільки було нападників?»

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков відкрив стрілянину влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. За останніми даними, в результаті події загинула 21 людина, близько 50 були госпіталізовані.