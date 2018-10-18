"Утворилося джакузі": на столичній Борщагівці прорвало трубу з окропом (відео)
16:11, 18 жовтня 2018Інциденти
668 0
На місці прориву велися ремонтні роботи.
У Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою / ілюстрація dtp.kiev.ua
У Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою, внаслідок чого окропом залило подвір'я житлових будинків.
На місці прориву велися ремонтні роботи, вода вилилася у величезну яму, утворивши "джакузі", повідомляється у Telegram-каналі Kyiv Live.
"На Борщагівці справжній армагедон. З самого ранку рвонули труби, а посеред двору утворилося джакузі", - йдеться у повідомленні.
Прорив труби у Києві на Борщагівці
Як повідомляв УНІАН, у вересні у Києві через аварію на дорозі з'явилося "озеро".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter