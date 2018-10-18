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"Утворилося джакузі": на столичній Борщагівці прорвало трубу з окропом (відео)

16:11, 18 жовтня 2018
Інциденти
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У Києві на Борщагівці прорвало трубу з гарячою водою / ілюстрація dtp.kiev.ua

На місці прориву велися ремонтні роботи, вода вилилася у величезну яму, утворивши "джакузі", повідомляється у Telegram-каналі Kyiv Live.

"На Борщагівці справжній армагедон. З самого ранку рвонули труби, а посеред двору утворилося джакузі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Києві через аварію на дорозі з'явилося "озеро".

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Теги: #прорив труби у Києві#Борщагівка